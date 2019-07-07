"البيئة" تدعو المزارعين للإبلاغ عن سوسة النخيل الحمراء

عبر نظام "بلِّغ" الموحد

دعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، المزارعين إلى الإبلاغ عن أي حالات لسوسة النخيل الحمراء، عبر نظام البلاغات الموحّد "بلِّغ"، والذي أطلقته الوزارة ضمن خطتها للتحول الرقمي، لتسهيل طلب الخدمات وتقديم البلاغات من المستفيدين وتسريع الإجراءات.

وأوضحت الوزارة في بيان اليوم، أن أولى خطوات التبليغ تبدأ بدخول الرابط التالي https://web.mewa.gov.sa/ucs/، وتسجيل الدخول عبر إضافة رقم الهوية والجوال، ومن ثم يضيف المبلِّغ البلاغ ويحدد موقعه عبر الخريطة، بعدها يتم اختيار بلاغات النخيل وتحديد نوع البلاغ (سوسة النخيل)، وتعبئة بيانات البلاغ وإرفاق الصور، وأخيرًا تقديمه.

يُذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة، أطلقت سابقًا برنامج "مكافحة سوسة النخيل الحمراء"، بهدف الحفاظ على سلامة النخيل بالمملكة، ورصدت الدولة له مليار و766 مليون ريال. وتعمل الوزارة حاليًا على خطة متكاملة للقضاء على هذه الحشرة الفتاكة، من خلال تلقي البلاغات وزيارة مزارع النخيل وفحص الأشجار وعلاج المريض منها، وإقامة ورش تدريبية للمزارعين لتثقيفهم بأضرار هذه الآفة وكيفية التعامل معها.

وتحتل المملكة مركزًا متقدمًا بين دول العالم في زراعة النخيل وإنتاج التمور بأنواعها، حيث بلغ عدد أشجار النخيل فيها 28.5 مليون نخلة، تنتج 1.3 مليون طن من التمور سنويًا.