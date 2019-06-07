"الصحة العالمية" تكشف رقماً مفزعاً للإصابات اليومية بأمراض جنسية

أكثر من 376 مليون حالة إصابة جديدة سنوياً بأربعة أمراض

أكد عدد من الخبراء أن ما يقارب المليون حالة إصابة جديدة يومياً بأمراض تنتقل عن طريق ممارسة الجنس، وذلك بحسب تقديرات منظمة الصحة العالمية.

وفي هذا الإطار يشعر الخبراء بقلق خاص إزاء زيادة حالات الإصابة بتلك الأمراض، حيث يعني ذلك حدوث أكثر من 376 مليون حالة إصابة جديدة سنوياً بأربعة أمراض هي: الكلاميديا، والسيلان، وداء المشعرات، والزهري.

وبحسب ما ذكرته "بي بي سي عربية"، فقد سلطت منظمة الصحة العالمية الضوء على عدم إحراز تقدم في الحد من انتشار الأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس.

ويشعر الخبراء بقلق إزاء زيادة حالات الإصابة بأمراض تنتقل عن طريق ممارسة الجنس لديها مقاومة للأدوية، فيما تجري منظمة الصحة العالمية تقديرات منتظمة بشأن التأثير العالمي للأمراض التي تنتقل عن طريق ممارسة الجنس.