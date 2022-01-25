"القصبي": زيارة رئيس وزراء تايلند للرياض في إطار حرص السعودية على تعزيز العلاقات مع العالم

شدد على دور القطاع الخاص في تنمية العلاقات الدولية والاستفادة من "المزايا الاستثمارية"

أكد وزير التجارة الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، أن زيارة دولة رئيس الوزراء ووزير الدفاع في مملكة تايلند الجنرال برايوت تشان أوتشا، إلى المملكة تأتي في إطار حرص المملكة على تعزيز العلاقات المشتركة، ومد جسور التواصل مع جميع دول العالم.

وأضاف الوزير القصبي، في تصريح لوكالة الأنباء السعودية، أن قيادتي البلدين لديهما الرغبة الجادة في استمرار التشاور والتنسيق على كافة الأصعدة، لاسيما التجارية والاستثمارية، وتعزيز التعاون المشترك الذي يحقق الطموحات والتطلعات.





وشدد "القصبي" على أهمية دور القطاع الخاص الفاعل في تنمية العلاقات مع كافة دول العالم وتنميتها وتطويرها، من خلال الاستفادة من الفرص والمزايا الاستثمارية، والعمل الجاد على تذليل كافة العقبات التي تعترض إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة.

يشار بأن حجم التبادل التجاري بين المملكة وتايلند في السنوات الخمس الماضية (2016 -2020 ) بلغ 130 مليار ريال، فيما تجاوزت صادرات المملكة غير النفطية لتايلند حاجز الملياري ريال خلال العام 2020، وتصدرت المنتجات المعدنية والكيميائية والألمنيوم قائمة أهم السلع المُصدرة، ومن أبرز السلع المستوردة: السيارات وأجزاؤها والآلات والخشب.