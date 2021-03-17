سفراء عرب يزورون "رصانة" ويؤكدون أهمية مواجهة الخطر الإيراني

شددوا على دور ومكانة مراكز الفكر في دعم صناعة القرار

زار عدد من سفراء الدول العربية يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي سفير جيبوتي لدى السعودية ضياء الدين بامخرمة اليوم مقر المعهد الدولي للدراسات الإيرانية (رصانة) في الرياض.



وكان في استقبالهم مؤسس ورئيس المعهد الدكتور محمد بن صقر السلمي، الذي رحب بهم، وقدم نبذة عن المعهد، واستعرض منتجاته البحثية والمعرفية.



وأشار الدكتور السلمي إلى اهتمام المعهد بدراسة القضايا الحاضرة والمستقبلية وتقديم الرأي لأصحاب القرار في العالم العربي. وجرى خلال اللقاء الذي حضره باحثو ومستشارو معهد «رصانة»، تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية، وما يتعلق بالأمن القومي العربي، وسبل التعاون.



وشدد السلمي على أهمية توطيد الجهود البحثية والمعرفية لمواجهة المخاطر التي تهدد البلدان العربية، وبخاصة الخطر الإيراني الذي اتفق الحضور على أهمية تضافر الجهود لفهمه وسبل التعامل معه.



من جهتهم، أكد السفراء ضرورة عقد الندوات وورش العمل، وشددوا على أهمية مراكز الفكر في دعم صناعة القرار، مقترحين إنشاء مراكز بحوث معنية بدول الجوار العربي، وأبدوا خلال اللقاء استعدادهم للمساهمة في بناء علاقات بحثية ومعرفية بين معهد «رصانة» ومراكز الفكر في بلدانهم.