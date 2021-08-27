كأس العرب للسيدات تحيي الآمال العربية بعودة الانتظام لكرة القدم النسائية

تتواصل في مدينة القاهرة المصرية منافسات بطولة كأس العرب للسيدات الثالثة، والتي ينظمها الاتحاد العربي لكرة القدم خلال الفترة من 24 أغسطس وحتى 6 سبتمبر المقبل.

ويتصاعد حماس الفرق المشاركة التي تمثل سبعة منتخبات عربية تلعب لحساب مجموعتين؛ حيث تضم المجموعة الأولى منتخب تونس ومنتخب لبنان ومنتخب السودان ومنتخب مصر مستضيف البطولة، بينما تضم المجموعة الثانية منتخب الأردن ومنتخب الجزائر ومنتخب فلسطين.

ومع إطلاق اللجنة المنظمة للبطولة شعار اختاري التحدي، رفعت المنتخبات المشاركة حماسها وتطلعاتها أن تعيد هذه البطولة الآمال مجددًا بانتظام كرة القدم النسائية في العالم العربي.

وتقول سوسن حساسين، إدارية المنتخب الأردني: "نتمنى أن تكون هذه البطولة نقطة انطلاق جديدة لكرة القدم النسوية، ونأمل أن تسعى في بثّ الحماس لكل المنتخبات العربية لتأسيس فرق نسوية تنافس في كرة القدم، وخاصة أن الحماس موجود لدى اللاعبات ولكن نحتاج من الاتحادات العربية لوضع الخطط التي تعمل على تطوير اللعبة وانتظام المشاركات العربية والآسيوية؛ لأن فترة الانقطاع الطويلة للبطولات تؤثر سلبًا على مسار اللعبة وأداء اللاعبات”.

من جهتها قالت الجزائرية لغواطه نسيبة: إن "إعادة البطولة لأجندة الاتحاد العربي لكرة القدم أعطى الأمل مجددًا بأن اللعبة ستجد الاهتمام الذي تستحقه، في ظل قصص النجاح المسجلة في العديد من الدول والبدايات الجيدة التي لا ينقصها سوى الاهتمام والتحفيز؛ لذلك وجدنا أن شعار "اختاري التحدّي" سيحفز اللاعبات لتقديم المزيد من العطاء والعمل في المستطيل الأخضر".

أما الإعلامية السودانية هيام تاج السر، فأوضحت أن "منتخب السودان حديث العهد ولكن اهتمام الاتحاد العربي بإعادة إحياء اللعبة من جديد جعل الاتحاد السوداني يحرص على التواجد العربي، وأن يشارك في هذه البطولة، بالرغم من أن المنتخب جديد إلا أن هذه البداية ستؤسس لمرحلة مقبلة من العمل والدورات والخطط التي تسهم في رفع مستوى المنتخب السوداني لكرة القدم".

وأضافت: "نعول على الاتحاد العربي كثيرًا في النهوض بكرة القدم النسوية في ظل وجود قيادات مهتمة، ونشيد بكل المنتخبات المشاركة. عودة كاس العرب للسيدات هي عودة للحياة، رفعنا شعار اختاري التحدي وسنكون قدر التحدّي بإذن الله، وبدوري أقول إن المرأة القوية تدعم المرأة".

بينما قالت المنسق الإعلامي للمنتخب اللبناني فاتن أبي فرج: إن "منتخب لبنان بالرغم من التحديات الكبيرة التي يعيشها خلال هذه الفترة، إلا أنه حرص على المشاركة العربية؛ حيث نرى أن هذه المشاركة ستنعكس إيجابًا على المستوى والأداء وحتى الاهتمام؛ لذلك أولينا هذه البطولة الاهتمام الكبير لنصل إلى القاهرة ونكون من ضمن الفرق المشاركة.

واختتمت بقولها: "بالفعل نأمل من الاتحاد العربي لكرة القدم تثبيت البطولة على أجندته بهدف استمراريتها لتقام كل عامين مرة على أقل تقدير؛ مما سيسمح لمزيد من المنتخبات في الأعوام المقبلة بالمشاركة في هذه البطولة".