"السياحة": إلغاء حجوزات الفنادق يتم دون أي غرامات أو خصومات

ضمن التدابير المتخذة للوقاية من "كورونا"

كشفت وزارة السياحة السعودية في تغريدة على منصة "تويتر" أن أي إجراءات تتم بما يخص إلغاء حجوزات الفنادق والمنتجعات الفندقية بكل درجاتها تتم دون تحميل العملاء أي تبعات مادية.

وقالت الوزارة: إن هذا الأمر يأتي ضمن التدابير المتخذة مع رفع مستوى الإجراءات الوقائية؛ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.