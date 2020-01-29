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قال: كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر

المسند: العالم شهد 53 زلزالاً خلال 24 ساعة

أكّد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم، ومؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند؛ أن العالم شهد خلال الساعات الماضية 53 زلزالاً.

وقال عبر حسابه في "تويتر": خريطة مواقع الزلازل خلال الـ 24 ساعة الماضية توضح 53 زلزالاً على مستوى العالم، كلها أعلى من 4 درجات بمقياس ريختر، علماً بأن المعدل فوق الطبيعي.