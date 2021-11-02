"ابن حثلين" يخطف طويق من منصة "سمها" بعد مزايدة قوية

سجلت أكثر من 300 ألف ريال ..واستمرت 5 ساعات

شهدت منصة سمها التي أطلقها نادي الإبل لتسجيل أسماء الإبل وشعاراتها منافسة قوية أمس من قبل المزايدين بشكل شفاف وعادل لشراء اسم " طويق" الذي طرح في المنصة ليستفيد منه أحد الفحول وسجل خلال الخمس ساعات الأخيرة منافسة سجلت أكثر من 300 ألف ريال، لينتزعه فهد بن فلاح بن حثلين رئيس مجلس إدارة نادي الإبل وكشفت مصادر عن تسجيله لأحد أشهر فحول الشعل في الخليج المملوكة له بعد تغيير اسمه السابق "فلاح" إلى المسمى الجديد طويق ويعد من أشهر الفحول التي قدمت انتاج حصد المركز الأول في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخها الماضية.

وصرح "ابن حثلين" أن سعر المزايدة كان ضعيفاً أمام قيمة الاسم الحقيقة التي اكتسبها من تشبيه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان همة الشعب السعودي به. مضيفاً أنه أحد المعالم البارزة في الطرف الغربي لمدينة الرياض، مبيناً أنه كان مستمراً في المزايدة، حتى لو سجل رقماً تجاوز أضعاف قيمة المزايدة بعشرة أضعاف. مضيفاً أن منصة سمها تشكل ميلاداً وعهداً جديداً لتنظيم تاريخ الإبل في العالم وتعتبر مرجعاً دولياً لها.

يشار إلى أن منصة" سمها "تهدف إلى تطوير بيئة الإبل الاقتصادية عبر جذب المستثمرين والرعاة للمشاركة في المهرجانات وتحفيز الشركات والقطاع الخاص عبر الاستحواذ والشراكات مع المُلاّك وحثّ الجماهير على تشجيع المنقيات وفق هذه الشعارات.