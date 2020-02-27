"فيسبوك" تُقرر حظر الإعلانات المضللة عن فيروس كورونا

تشمل "أقنعة الوجه" التي تزعم الوقاية من المرض بنسبة 100%

قالت شركة فيسبوك إنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.

وأسفر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.

ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقًا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته؛ لا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارًا مفبركة.

وقال متحدث باسم الشركة: إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100%" لن يُسمح بنشرها.

فيسبوك فيروس كورونا الجديد

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27 فبراير 2020 - 3 رجب 1441 08:42 AM

تشمل "أقنعة الوجه" التي تزعم الوقاية من المرض بنسبة 100%

"فيسبوك" تُقرر حظر الإعلانات المضللة عن فيروس كورونا

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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قالت شركة فيسبوك إنها ستحظر الإعلانات عن منتجات تعرض علاج فيروس كورونا أو الوقاية منه، بالإضافة إلى الإعلانات التي تثير حالة من الهلع حول الوضع.

وأسفر الفيروس، الذي يُعتقد أنه نشأ في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي، عن وفاة أكثر من 2700 شخص.

ويأتي إعلان فيسبوك في الوقت الذي يواجه فيه عملاق التواصل الاجتماعي تدقيقًا بشأن نوع المحتوى الذي يُنشر على منصته؛ لا سيما المواد التي تعكس أيديولوجيات متطرفة أو أخبارًا مفبركة.

وقال متحدث باسم الشركة: إن الإعلانات التي تتضمن رسائل مثل "أقنعة الوجه التي تضمن الوقاية من انتشار الفيروس بنسبة 100%" لن يُسمح بنشرها.

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فيسبوك فيروس كورونا الجديد

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