تصادم بطريق وادي بن عُمير بمكة يسفر عن حالتَي وفاة

فرق الإسعاف نقلت 3 إصابات خطيرة لمستشفى النور

لقي شخصان مصرعهما وأصيب ثلاثة آخرون حالتهم خطيرة من جرّاء وقوع حادث مروري، مساء أمس، على طريق وادي بن عُمير شمال مكة المكرّمة.

وتلقت غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدّسة، في الساعة ١٠:٣٠ من مساء يوم الخميس، بلاغاً من مواطن يفيد بوقوع حادث تصادم في طريق وادي بن عُمير.

وانطلقت ست فرق إسعافية وفرقة تدخل متقدم بقيادة القائد الميداني ريان تركستاني؛ إلى موقع الحادث.

وقال المتحدث الرسمي باسم الهيئة بالعاصمة المقدّسة عبد العزيز بادومان: بعد وصول أول فرقة للموقع تبيّن وجود حالتَي وفاة وثلاث إصابات خطيرة، وتم تقديم العناية الإسعافية للمصابين ونُقلوا إلى مستشفى النور التخصُّصي.