الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يثمّن ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة

المجلس أكد دعم المملكة لجهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي

ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مجلس الوزراء، حيث ثمّن المجلس ما أبداه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية؛ لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

واطّلع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها #خادم_الحرمين_الشريفين وصاحب السمو الملكي #ولي_العهد من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

مجلس الوزراء

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15 فبراير 2022 - 14 رجب 1443 02:45 PM

المجلس أكد دعم المملكة لجهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي

الملك يترأس جلسة "الوزراء" والمجلس يثمّن ما أبداه الرئيس الأمريكي من التزام بلاده بدعم المملكة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ترأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، جلسة مجلس الوزراء، حيث ثمّن المجلس ما أبداه رئيس الولايات المتحدة الأمريكية، من التزام بلاده بدعم المملكة في الدفاع عن أراضيها وحماية مواطنيها، وتأمين احتياجاتها الدفاعية؛ لتعزيز الجهود المشتركة للمحافظة على أمنها وأمن المنطقة واستقرارها.

واطّلع المجلس على فحوى الاتصالات التي تلقاها #خادم_الحرمين_الشريفين وصاحب السمو الملكي #ولي_العهد من قادة عدد من دول العالم خلال الأيام الماضية، وما جرى خلالها من استعراض للعلاقات وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأكد المجلس حرص المملكة على نزع أسباب التصعيد في المنطقة، ودعم جهود الإدارة الأمريكية الرامية لمنع امتلاك إيران السلاح النووي، وضرورة العمل المشترك لمواجهة الأنشطة الهدامة لأذرعها.

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مجلس الوزراء

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