العملة اللبنانية تهوي إلى نفس المستوى الذي فجر احتجاجات مارس

الدولار الأمريكي الواحد بـ 15.250 ليرة

ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية اليوم (الأحد)، في السوق السوداء إلى 15.250 ليرة للشراء و15.300 ليرة للبيع، لتسجل سعرًا متدنيًا جديدًا مع استمرار الانهيار المالي والأزمة السياسية في البلاد.

ويُستنفد الاحتياطي الأجنبي الذي يُستخدم في برنامج دعم السلع الأساسية، وقد تفاقم نقص السلع عمومًا في الأسابيع الأخيرة، وفقاً لـ"الحرة".

وعمّق الانهيار المستمر منذ صيف 2019 مستوى الفقر، حيث بات أكثر من نصف اللبنانيين تحت خط الفقر.

ووصلت الليرة إلى هذا المستوى في مارس، وترافق ذلك حينها مع احتجاجات في الشوارع.