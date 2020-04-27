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قال: الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع رياح نشطة

بينها الرياض.. الحصيني يكشف عن حالة ماطرة تؤثر في مناطق عدة

توقّع الباحث في الطقس والمناخ عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني؛ حالة أمطار متفاوتة تؤثر على عدة مناطق تبدأ بعد غد الأربعاء.

وقال عبر حسابه في تويتر: حالة جوية ممطرة إن شاء الله على أجزاء من مناطق الرياض والشرقية والقصيم والشمالية والجوف وحائل والباحة وعسير وجازان ونجران ودول الخليج العربي واليمن وجنوب مكة وشرق المدينة البداية من الأربعاء ١٤٤١/٩/٦هـ .

وأضاف: الأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة وحبات برد مع رياح نشطة.