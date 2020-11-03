معتمرو الخارج يبدؤون مناسك العمرة غداً بعد انتهاء العزل الصحي

بدأ منذ 3 أيام في فنادق مكة المكرمة

يبدأ المعتمرون القادمون من خارج السعودية، غداً الأربعاء، أداء مناسك العمرة بعد انتهاء فترة العزل الصحي الإلزامي الذي تم تحديده بثلاثة أيام، في فنادق مكة المكرمة، المخصصة لذلك قبل التوجه للمسجد الحرام لأداء العمرة.

ومن المقرر أن يؤدي المعتمرون القادمون من خارج المملكة، غداً الأربعاء، مناسك العمرة، بعد انتهاء فترة العزل الصحي المحدد بثلاثة أيام التي قضوها في فنادق مكة المكرمة بعد وصولهم عصر الأحد الماضي قبل التوجه للمسجد الحرام.

وانطلقت المرحلة الثالثة من العودة التدريجية للعمرة والسماح بأداء العمرة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل ‎السعودية وخارجها، الأحد الماضي، مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصحية اللازمة. ويتم في هذه المرحلة السماح بأداء العمرة والزيارة والصلوات للمواطنين والمقيمين من داخل السعودية ومن خارجها، وتستمر حتى الإعلان الرسمي عن انتهاء جائحة كورونا، أو تلاشي الخطر بنسبة 100%، بواقع 20 ألف معتمر في اليوم، و60 ألف مُصلٍّ في اليوم.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أكدت أن الفئة العمرية المسموح لها بأداء مناسك العمرة من خارج المملكة من سن 18 سنة إلى 50 سنة، مع تقديم شهادة فحص PCR بنتيجة سلبية تثبت خلوهم من فيروس كورونا يتم إصدارها من مختبر موثوق من دولة المعتمر لا يتجاوز 72 ساعة من وقت أخذ العينة حتى وقت المغادرة إلى المملكة، مع الحجز المسبق في تطبيق "اعتمرنا" لأداء العمرة والصلاة وزيارة المسجد النبوي الشريف.

وعلى صعيد متصل، تستمر الاستعدادات من وزارة الحج والعمرة والجهات المعنية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة لاستقبال الأفواج من خارج السعودية مع انطلاق المرحلة الثالثة للعمرة تدريجيّاً، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية الرامية إلى سلامة ضيوف الرحمن من فيروس كورونا المستجد.

وشهدت المرحلة الأولى التي انطلقت منتصف شهر صفر 1442هـ السماح لـ(٦) آلاف معتمر في اليوم من مواطني ومقيمي السعودية، بنسبة بلغت (٣٠)% من الطاقة الاستيعابية، عقبها المرحلة الثانية التي تمكّن من أداء الصلاة في الحرم المكي لـ(٤٠) ألف مصلٍّ و(١٥) ألف معتمر في اليوم، بما يمثل (٧٥)% من إجمالي الطاقة الاستيعابية التي تراعي الإجراءات الاحترازية الصحية للحرم المكي، كما تم السماح بزيارة الروضة الشريفة في المسجد النبوي.