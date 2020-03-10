"مدني حائل" يحذر من تقلبات جوية ستشهدها المنطقة ومحافظاتها

ابتداءً من بعد غدٍ الخميس حتى يوم السبت القادم

دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى هبوب عاصفة رملية تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة، ابتداءً من بعد غدٍ الخميس حتى يوم السبت القادم .

حائل الدفاع المدني عاصفة رملية

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10 مارس 2020 - 15 رجب 1441 10:25 PM

ابتداءً من بعد غدٍ الخميس حتى يوم السبت القادم

"مدني حائل" يحذر من تقلبات جوية ستشهدها المنطقة ومحافظاتها

وكالة الأنباء السعودية (واس)

حائل

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دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة حائل المواطنين والمقيمين إلى توخي الحيطة والحذر من التقلبات الجوية التي ستشهدها المنطقة ومحافظاتها بناءً على تقارير الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، والتي تشير إلى هبوب عاصفة رملية تصل سرعتها إلى 60 كم في الساعة، وتؤدي إلى شبه انعدام في الرؤية بالمنطقة، ابتداءً من بعد غدٍ الخميس حتى يوم السبت القادم .

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