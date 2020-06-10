"حساب المواطن" يودع 1.7 مليار لدفعة يونيو.. 46% حصلوا على الاستحقاق الكامل

75 مليار ريال إجمالي الدفعات.. المستوفون للمعايير 78% وعددهم 12 مليون مستفيد وتابِع

أودع اليوم الأربعاء برنامج حساب المواطن، 1.7 مليار ريال مخصص دعم شهر يونيو للمستفيدين المكتملة طلباتهم؛ حيث بلغت نسبة المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الواحدة والثلاثين 78%، والبالغ عددهم حوالى 12 مليون مستفيد وتابِع، كما بلغ إجمالي التعويضات المدفوعة بأثر رجعي عن الدفعات السابقة قرابة 27 مليون ريال؛ ليصبح إجمالي ما دفعه البرنامج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 75 مليار ريال، منها 502 مليون ريال تعويضات عن دفعات سابقة.

وذكر المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن سلطان القحطاني، أن 46% من إجمالي المستفيدين حصلوا على الاستحقاق الكامل؛ حيث بلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 725 ريالًا؛ فيما بلغ عدد أرباب الأسر 2.1 مليون رب أسرة مشكّلين ما نسبته 60%؛ بينما بلغ عدد التابعين أكثر من 8.4 مليون مستفيد، وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 1.4 مليون مستفيد؛ مشكّلين 40% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار القحطاني إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغت 92%، أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 8%؛ بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 56%، وشكّل الذكور المستقلون 44%؛ موضحًا أن التغيير في عدد المستفيدين للدورة الحالية عن الدورة السابقة بلغ ما نسبته 0.03%.

وأكد القحطاني أنه تم مؤخرًا الربط إلكترونيًّا مع جهات حكومية جديدة، إضافة إلى الجهات السابقة؛ بهدف رفع كفاءة الدعم، وضمان توجيهه بشكل فعال للفئات الأكثر استحقاقًا.