"الأرصاد" تنبِّه لعواصف ترابية وانعدام بالرؤية الأفقية على نجران

تستمر حتى الـ3 فَجْرًا.. وتشمل شرورة والأجزاء المجاورة

نبَّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم لاستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية، مع فرصة تكوُّن أمطار رعدية على منطقة نجران، تشمل مدينة نجران، ومحافظة شرورة، والأجزاء المجاورة، وتستمر حتى الساعة الـ 3 فجرًا.

ودعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران الجميع إلى اتباع الإرشادات اللازمة في مثل هذه الحالات، خاصة مرضى الربو، وقائدي المركبات على الطرق السريعة، متمنية السلامة للجميع.