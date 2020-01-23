ساعات ماطرة يتوقعها الحصيني على عدة مناطق.. هنا تفاصيلها

قال: تكون من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برَد.. أجواء باردة بالعموم

توقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، أن الساعات الـ36 القادمة، ستكون ماطرة على عدد من مناطق المملكة.

وقال عبر حسابه في "تويتر": متوقع خلال "36" القادمة -بإذن الله- أمطار من خفيفة إلى متوسطة مع حبات برد على أجزاء من: (الشمالية، والجوف، والشرقية، والخرج، والباحة، وعسير، وجازان، والبحرين، وقطر، والعراق، والكويت، والإمارات)، وانخفاض الحرارة على الشرقية، وجنوب الرياض، ورياح بين الرياض والشرقية.

وأضاف: السحب الممطرة تشكّلت على جنوب وشرق العاصمة الرياض، وعلى: الخرج، والهفوف، والجبيل، والقطيف، والدمام، والخبر، والبحرين.. وفجر اليوم الخميس أمطار خفيفة على العاصمة الرياض، وغرب العاصمة سحابة ممطرة الساعة 6:30ص وأجواء باردة على معظم المناطق المملكة.