"تطوير للمباني" تفتتح باكورة مشاريعها في الطائف

يُتوقع أن تمثل قفزة كبيرة خلال الفترة المقبلة

دشنت شركة تطوير للمباني TBC الشركةُ الحكومية المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، والذراع المنفذة لمشروعات وزارة التعليم، باكورةَ مشاريعها في محافظة الطائف.

وتتمثل مشاريع TBC الجديدة التي دشنتها في الطائف في 3 مشاريع طفولة مبكرة، تفتتح بها مشاريع الطفولة المبكرة، من أصل 11 موقعًا يجري تنفيذها، من المتوقع أن تمثل قفزة كبيرة في المحافظة في الفترة المقبلة، بعد توقيع عدد كبير من مشاريعها تنفيذًا لتوجه وزارة التعليم نحو التوسع في مباني الطفولة المبكرة، مواكبة لأهداف رؤية 2030.

وتَضَمّنت المشاريع: ابتدائية الواسط الأولى بعدد 6 فصول طفولة مبكرة، وابتدائية رحاب بعدد فصلين، وابتدائية ربوة رحاب بعدد فصلين؛ مما يمثل إجماليًّا قدره 10 فصول للمشاريع الثلاثة.

وقد حضر افتتاح مشاريع TBC الجديدة، مديرُ عام التعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي، وعدد من مسؤولي التعليم بالمحافظة، وفريق مكتب TBC بمكة المكرمة.

وأشاد مدير عام التعليم بمستوى المشاريع المُسَلّمة دون أي ملاحظات، وأثنى عليها على صعيدي زمن التنفيذ، وجودة المباني المسلمة وتجهيزاتها.

وأوضح أن ذلك يوفر بيئة محفزة للأطفال، ويساعد القائمين على العملية التعليمية على أداء عملهم بيسر ويتيح لهم استخدام أحدث الوسائل التعليمية.

جدير بالذكر أن شركة TBC التي بدأت أعمالها في الربع الأول من العام 2013م، هي الشركة المسؤولة عن تنفيذ مشروعات وزارة التعليم، وتعمل بشكل رئيسي على توفير بيئة تعليمية آمنة وذات جودة عالية ومتطورة.