مع تحطيم "كورونا" للطلب.. انكماش غير مسبوق للإنتاج الصناعي لألمانيا

تخفيض الوظائف بأسرع وتيرة في 11 سنة

كشف مسح، اليوم الاثنين، انكماش إنتاج المصانع الألمانية بأسرع وتيرة له على الإطلاق في أبريل، وقيام الشركات بخفض الوظائف بأسرع إيقاع في نحو 11 سنة، مع تحطم الطلب بفعل فيروس "كورونا" المستجد.

ودفع ذلك، مؤشر أي.اتش.اس ماركت لمديري المشتريات بقطاع الصناعات التحويلية -الذي يشكّل نحو خُمس أكبر اقتصاد أوروبي- للانخفاض إلى 34.5، أدنى قراءة له منذ مارس 2009، مقارنة مع 45.4 في مارس، وتزيد هذه القراءة النهائية على تقدير أولي كان يبلغ 34.4، وفقاً لـ"رويترز".

وبيّن كبير الاقتصاديين في أي.اتش.اس ماركت فيل سميث، أن الإنتاج هوى مع قيام أعداد ضخمة من المصنعين إما بالغلق المؤقت للمصانع أو تقليص ساعات العمل وسط انهيار الطلب على الصادرات في أنحاء أوروبا والولايات المتحدة، وتنامي التحديات على صعيد سلاسل الإمداد.