"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى 9 مساءً

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.

الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

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30 نوفمبر 2020 - 15 ربيع الآخر 1442 10:52 AM

مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية تؤدي إلى تدني مدى الرؤية

"الأرصاد": أمطار غزيرة على جازان تستمر حتى 9 مساءً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

جازان

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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً بهطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية وتساقط البَرَد وجريان السيول، تشمل محافظات: الداير بني مالك، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب.

وبيّنت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 9 مساءً -بمشيئة الله-.

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الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة جازان

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