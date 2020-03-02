وزير الخارجية يستقبل سفير مملكة البحرين لدى المملكة

استعرضا العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، بمكتبه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم، الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة سفير مملكة البحرين لدى المملكة.





وشهد الاستقبال استعراض العلاقات الأخوية الراسخة التي تربط البلدين الشقيقين، إضافة للمستجدات الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.