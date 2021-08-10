جامعة طيبة تحثّ الطلاب على استكمال جرعتَي اللقاح للعودة للدراسة حضورياً

خصّصت مركزاً للقاحات في مقرها الرئيس تسهيلاً لجميع المنسوبين والطلاب

أعلنت جامعة طيبة أن الحصول على جرعتين من اللقاح المضاد لفيروس "كورونا"، يمثل شرطاً لعودة الدراسة حضورياً في فروع الجامعة لمراحل الدبلوم، والبكالوريوس، والدراسات العليا للعام الجامعي 1443هـ، تحقيقاً للجوانب الصحية وتكاملها لدى جميع الطلاب والطالبات، وطبقاً للتوجيهات الصادرة في ذات الخصوص من وزارتَي التعليم والصحة.

وحثّ رئيس الجامعة الدكتور عبدالعزيز بن قبلان السراني، جميع الفئات المشمولة من طلاب وطالبات ومنسوب الجامعة، على سرعة استكمال جرعات اللقاح، قبل بدء العام الدراسي في 21 المحرم 1443هـ الموافق 29 أغسطس 2021م.

يُذكر أن جامعة طيبة خصّصت مركزاً للقاحات في مقر الجامعة الرئيس؛ تسهيلاً لجميع المنسوبين والطلاب والطالبات وذويهم.