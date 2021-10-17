"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (24) مخالفاً لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه ضُبطت (36) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والسودانية والباكستانية والبنجلادشية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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17 أكتوبر 2021 - 11 ربيع الأول 1443 08:57 PM

طُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة

"الأمن البيئي" تضبط مخالفين لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (24) مخالفاً لنظام البيئة؛ لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد/ رائد المالكي، أنه ضُبطت (36) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لثلاثة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات اليمنية والسودانية والباكستانية والبنجلادشية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

وحث الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.

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