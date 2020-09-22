معهد إعداد القادة والاتحاد السعودي يناقشان مجالات التعاون بينهما

من أجل تطوير العمل المشترك

اجتمع مدير عام معهد إعداد القادة عبد الله بن حماد، اليوم، مع رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل.

وأوضح مدير المعهد أن الاجتماع تخللته مناقشة سبل التعاون بين الجهتين خلال الفترة المقبلة ومستقبل كرة القدم في رابطة الأكاديميات الرياضية وتطوير العمل والتواصل فيما بين الجهتين في هذا الصدد، والعديد من المحاور المتعلقة بمشروع كرة القدم في الرابطة التي يعكف المعهد على تطويرها في مختلف الألعاب، وكذلك مناقشة عمل الأكاديميات في رياضة كرة القدم مع رئيس الاتحاد بحكم الاختصاص.