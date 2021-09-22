وزير الثقافة يدعو ‏الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم

دعا وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.
وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي Poems@moc.gov.sa، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".
بمناسبة اليوم الوطني السعودي
دعا وزير الثقافة، الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.
وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي Poems@moc.gov.sa، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".