وزير الثقافة يدعو ‏الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم

بمناسبة اليوم الوطني السعودي

دعا وزير الثقافة، ‏الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.

وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي Poems@moc.gov.sa، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".

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22 سبتمبر 2021 - 15 صفر 1443 01:32 AM

بمناسبة اليوم الوطني السعودي

وزير الثقافة يدعو ‏الشعراء لإرسال قصائدهم والتواصل معه لتكريم المتميزين منهم

منصور الشلاقي

الرياض

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دعا وزير الثقافة، ‏الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان آل سعود، كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معه لتكريم المميزين منهم.

وقال وزير الثقافة: "بلادنا ما تكفيها كل القصائد.. بمناسبة اليوم الوطني السعودي أدعو كل الشعراء في السعودية لإرسال قصائدهم الوطنية، والتواصل معي Poems@moc.gov.sa، وسيتم تكريم المميزين من وزارة الثقافة".

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