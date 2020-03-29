كردستان العراق: ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" إلى 128 إصابة

خلال الـ24 ساعة الماضية وبينها اثنتان لأجنبيين

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" في إقليم كردستان العراق إلى 128 إصابة مؤكدة، بعد تسجيل 3 إصابات جديدة في محافظة أربيل "مركز الإقليم" خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، بينها اثنتان لأجنبيين.

وتوزعت الإصابات بحسب بيان لوزارة صحة الإقليم على محافظات الإقليم، منها 55 حالة تماثلت للشفاء، يقابلها حالتا وفاة.

وكانت حكومة الإقليم مدّت قرار تعليق الدوام في المؤسسات الحكومية بالإقليم إلى السادس عشر من أبريل المقبل، في إطار الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس.