عسير.. الأفواج الأمنية تحبط تهريب 20 كلجم من الحشيش المخدر

صرح مدير إدارة الإعلام والاتصال بوكالة وزارة الداخلية لشؤون الأفواج الأمنية العقيد أحمد الطويان، بأن دوريات الأفواج الأمنية بمنطقة عسير أحبطت محاولة تهريب (20) كيلوجراماً من مادة الحشيش المخدر، بحوزة مواطن، والقبض عليه.

وأفاد بأنه تم إيقافه واستكمال الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته لجهة الاختصاص.