"أمانة المدينة" تسحب 188 ألف متر مكعب من مياه الأمطار

خصصت 2000 عامل وجهزت 686 معدة وفق خطة عمل مسبقة

سحبت أمانة منطقة المدينة المنورة نحو 188 ألف متر مكعب من مياه الأمطار التي هطلت على المدينة خلال الأيام الماضية، فيما تتواصل جهود الإدارة العامة للنظافة بالتنسيق مع وكالة البلديات الفرعية لاستكمال جميع أعمال معالجة المواقع المتبقية.

وقال وكيل الأمين للخدمات، رمضان الزهراني، إن أمانة المدينة أعلنت منذ هطول الأمطار حالة الاستنفار لجميع طاقاتها ومواردها البشرية والآليات في المواقع كافة؛ لتصريف مياه الأمطار، وذلك وفق خطة عمل مسبقة.

وأضاف "الزهراني" أن أمانة المدينة باشرت خطتها للتعامل مع آثار الأمطار التي هطلت خلال الأيام الماضية بتخصيص 2000 عامل موزعين على فترتين صباحية ومسائية، فيما تم تجهيز 686 معدة متعددة الأحجام والأغراض موزعة على نطاق البلديات الفرعية والضواحي.