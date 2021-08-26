بالفيديو.. تحرش بفتاة فلقنته درسًا لن ينساه

في جريمة تصل عقوبتها إلى السجن لسنوات

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، فيديو يكشف عن حدوث واقعة تحرش بإحدى الفتيات من قِبَل أحد الأشخاص، والذي ظن أنه سينجو بفعلته؛ لكن ما حدث بعدها هو درس لن ينساه طوال حياته.

وحسب موقع "روسيا اليوم"، ظهرت في الفيديوهات إحدى الفتيات ممسكة بطفل وحولها مجموعة من السيدات، وهي تتحدث بغضب شديد لشاب واقف بلا حراك أمامها، حتى عندما حاولت صفعه على وجهه اكتفى بإبعاد يدها دون أن يجرؤ على الرد.

ويظهر من الحوار أن الشاب تحرش بالفتاة الممسكة بالطفل، والتي كانت ترتدي "تيشيرت" أصفر، وأن الفتاة والنساء حولها تجمعن لمحاولة لفت انتباه المارة، حتى يساعدوهن في احتجاز المتحرش لحين وصول الشرطة.

وبالفعل نجحت خطة الفتاة، وتجمع الأهالي حول المتحرش؛ بينما جاء شخص وانهال على المتحرش بالضرب واللكمات؛ مؤكدًا أنه رأى ما حدث بعينيه وهو يقف في بلكونة منزله.

ورغم محاولة إحدى السيدات الإفراج عن الشخص المتحرش؛ لكن الفتاة رفضت وأصرت على تسليمه للشرطة حتى يتلقى عقابه.

ونشرت صحيفة "المصري اليوم" الفيديو على صفحتها على موقع "يوتيوب"، وحرصت على حذف السباب؛ لكن الصحيفة لم تكشف مكان وزمن حدوث الواقعة، وإذا ما كان قد تم تسليم الشاب للشرطة أم لا.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، قد أصدر تعديل قانون العقوبات بما يخدم تشديد عقوبة التحرش الجنسي.

وتنص التعديلات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق، بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة؛ بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.