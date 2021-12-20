"المربعانية" تُكشِّر عن أنيابها وتُركِّع الحرارة.. "المسند": غدًا الانقلاب الشتوي!

قال: انخفاض محسوس.. 7 درجاتٍ فرقًا في حائل و10 بالرياض و6 بالشرقية

قال أستاذ المناخ المشارك بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم، ومؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، عبدالله المسند: اليوم آخر يوم في فصل #الخريف وبلغ طوله 90 يومًا، ومساء يوم غد عند الساعة السابعة مساءً يحدث الانقلاب الشتوي، وتعامد #الشمس على مدار #الجدي؛ إيذانًا ببدء فصل #الشتاء لهذا العام والذي سيستمر 89 يومًا.

وأضاف "المسند"، عبر حسابه في "تويتر"، أنه لا تزال #المربعانية دافئة، ومتوقع من يوم غد أن تُكشِّر المربعانية عن أنيابها وتُرَكِّع بإذن ربها درجةَ الحرارة بانخفاض محسوس.

وأوضح: "ففي #حائل سيبلغ الانخفاض 7 درجاتٍ فرقًا عن اليوم، وفي #القصيم ربما 10 درجات فرقًا، وفي #الرياض 10 درجات فرقًا بين اليوم ويوم الأربعاء، وفي #الشرقية 6 درجات".