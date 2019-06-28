شاهد .. رئيس الوزراء الياباني في مقدمة مستقبلي ولي العهد بمقر قمة العشرين

استقبل رئيس الوزراء الياباني ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لدى وصوله مقر انعقاد قمة الـ #G20 في أوساكا اليابانية.

وكان قد بدأ قبل قليل توافد قادة الدول المشاركة في القمة إلى مقر انعقادها.



وسوف تبحث القمة 8 مواضيع خلال انعقادها، ويأتي في المقدمة الاقتصاد العالمي والتجارة والاستثمار، إلى جانب مواضيع مثل التشغيل، والابتكار، والبيئة والطاقة، وتمكين المرأة، والصحة.