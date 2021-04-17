"الراشد" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، حمد بن سعد مطلق الراشد؛ بمدينة الدمام، ونظراً للإجراءات الاحترازية يتلقى أبناؤه وذووه التعازي على الرابط التالي:
https://chat.whatsapp.com/IjRVvC6pcdw9GnEpDlS3Tw
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرته كافة؛ داعية الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.
انتقل إلى رحمة الله تعالى، حمد بن سعد مطلق الراشد؛ بمدينة الدمام، ونظراً للإجراءات الاحترازية يتلقى أبناؤه وذووه التعازي على الرابط التالي:
https://chat.whatsapp.com/IjRVvC6pcdw9GnEpDlS3Tw
"سبق" التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرته كافة؛ داعية الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.