"الراشد" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالى، حمد بن سعد مطلق الراشد؛ بمدينة الدمام، ونظراً للإجراءات الاحترازية يتلقى أبناؤه وذووه التعازي على الرابط التالي:

https://chat.whatsapp.com/IjRVvC6pcdw9GnEpDlS3Tw

"سبق" التي آلمها النبأ تتقدّم بخالص العزاء والمواساة لأفراد أسرته كافة؛ داعية الله أن يسكن الفقيد فسيح جناته.