"العطوي" يستقبل جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ ويشيد بجهودها بالطائف

وجّه بتسهيل مهامها دعماً للعمل التطوعي تماشياً مع رؤية 2030

زارت جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ، اليوم، مدير شرطة محافظة الطائف اللواء علي العطوي، بحضور مدير إدارة شؤون الآمن العقيد شرف الثمالي.

وعلمت "سبق" أنه تم من خلال الزيارة بحث سبل التعاون المشترك بين الشرطة والجمعية، فيما اطلع اللواء "العطوي" على كل إنجازات الجمعية، وما يقومون به أفرادها ومنسوبوها من خدمات تطوعية وإنسانية واجتماعية.

وأعرب اللواء "العطوي" عن شكره للجمعية، وما يقومون به من أعمال تطوعية، موصياً مدير إدارة الأمن بالتعاون وتسهيل أعمال الجمعية، دعماً للعمل التطوعي تماشياً مع روية ولي العهد المملكة 2030.

حضر اللقاء، محمد صالح مشرف جمعية "ساعد" للبحث والإنقاذ في الطائف، والكابتن جلال الشريف مشرف البحث البري، ومصطفى مظفر.