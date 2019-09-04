"النقل": 18 مليون مركبة عبرت مداخل مدن المملكة في أغسطس

جدة شهدت الرقم الأعلى لعبور مداخلها بـ5.2 مليون مركبة

سجلت معدلات الحركة المرورية لمداخل مدن المملكة الرئيسية لشهر أغسطس 2019م، عبور أكثر من 18 مليون مركبة من المنافذ البرية.

فقد رصدت وحدات التعداد المرورية التابعة لوزارة النقل مرور 2.7 مليون مركبة على منافذ العاصمة الرياض بمعدل 88 ألف مركبة يومياً، بمتوسط سرعة بلغ 104 كيلومتر في الساعة.

وشهدت مداخل الدمام مرور 1.5 مليون مركبة بمعدل 48 ألف مركبة يومياً بمتوسط سرعة بلغ 101 كيلومتر في الساعة، في حين شهدت مكة المكرمة عبور 5 ملايين مركبة على مداخلها بمعدل 161 ألف مركبة يومياً، بمتوسط سرعة بلغ 118 كيلومتراً في الساعة.

وعبرت مداخل المدينة المنورة 1.3 مليون مركبة بمعدل 42 ألف مركبة يومياً، بمتوسط سرعة بلغ 80 كيلومتراً في الساعة، وسلكت مداخل القصيم 1.3 مليون مركبة بمعدل 41 ألف مركبة يومياً بمعدل سرعة بلغ 80 كيلومتراً في الساعة.

أما جدة فقد شهدت الرقم الأعلى لعبور المركبات على مداخلها إذ بلغت 5.2 مليون مركبة بمعدل 167 ألف مركبة يومياً، بمتوسط سرعة بلغ 103 كيلومتراً في الساعة، في حين شهدت مداخل الحدود الشمالية عبور 444 ألف مركبة بمعدل 14 آلاف مركبة يومياً بمتوسط سرعة بلغ 90 كيلومتراً في الساعة، فيما شهدت مداخل الباحة عبور حوالي 1.1 مليون مركبة بمعدل 35 ألف مركبة يومياً بمتوسط سرعة بلغ 75 كيلومتراً في الساعة.