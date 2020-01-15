غدًا.. مدير صحة الرياض يفتتح ندوة الصيدلة النفسية ويدشن أول قسم لتنويم الأطفال

لبحث سُبل تطوير خدمات الصيدلة في مستشفيات السعودية

يرعى المدير العام للشؤون الصحية بمنطقة الرياض، الدكتور محمد بن عبدالعزيز التويجري، غدًا الخميس حفل افتتاح ندوة الصيدلة النفسية الثانية عشرة التي ينظمها مجمع إرادة للصحة النفسية بالرياض بمشاركة ٣٠٠ مختص؛ وذلك لبحث سُبل تطوير خدمات الصيدلة النفسية في مستشفيات السعودية من خلال استعراض ومناقشة كل ما هو جديد ومتعلق بهذا المجال.

كما يدشن الدكتور التويجري خلال الحفل عددًا من المشاريع التطويرية في المجمع، وتشمل تدشين قسم تنويم الأطفال الذين يعانون اضطرابات نفسية، بوصفه أول خدمة تنويمية للأطفال النفسيين على مستوى السعودية. وكذلك تدشين عيادة الاستشارات الدوائية، وتدشين أول دليل للأدوية النفسية على تطبيقات الهواتف الذكية والويب.

يُذكر أن ندوة الصيدلة النفسية معتمدة من هيئة التخصصات الصحية بمعدل ١٤ ساعة تعليم طبي مستمر، وتتضمن محاورها تحديث العلاج من الاكتئاب ثنائي القطب القائم على الأدلة، وتأثير سوء استخدام الأدوية خارج البروتوكولات الدوائية، وتوضيح المفاهيم الخاطئة واستراتيجيات التخفيف من تعاطي المواد "الأفيونية" في الألم المزمن، وبيان الآثار الجانبية للأدوية المضادة للاكتئاب، وكيفية التغلب عليها، وتأثير المؤثرات العقلية على القلب، وتقديم نظرة عامة على الأخطاء الدوائية لطب الأطفال في المملكة العربية السعودية، وتسليط الضوء على أنواع اضطرابات الأكل وكيفية علاجها.