في نقلة نوعية.. "القصبي" يعتمد لوائح "البلدية" لإنهاء عشوائيات اختلاف الاشتراطات في المطاعم والمنشآت الغذائية

‏‫اعتمدت أدلة جديدة ووحدت اللوائح بعد 15 عامًا.. وتشديد العقوبات على التسمم الغذائي

بعد أن كانت اشتراطات افتتاح مطعم تختلف من مدينة إلى أخرى، وكان كل مراقب يفهم اللائحة بشكل مختلف، انتهت هذه الظاهرة بمتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وبمشاركة القطاع الخاص لأول مرة في تاريخ الوزارة؛ حيث اعتمد القصبي لوائح الاشتراطات البلدية لمنشآت الغذاء والصحة العامة، التي أعلنت وزارة الشؤون البلدية والقروية مؤخرًا عن الانتهاء من مراجعتها، والتي شملت (22) لائحة و(8) أدلة.



وتفصيلًا: جاءت اللوائح الجديدة للارتقاء بجودة الغذاء وتوحيد وتحسين الإجراءات لإصدار التراخيص، منهية العشوائية السابقة واختلاف الإجراءات بين البلديات المختلفة؛ حيث هدفت الوزارة من وراء هذا التحديث والمراجعة إلى التيسير على المستفيدين والمستثمرين لتقليص وتسهيل متطلبات واشتراطات الجهات الحكومية والخدمية إلى الحد اﻷدنى؛ مما يعود بالفائدة على توفير هذه الخدمات وتعظيم الـمنفعة للمستفيدين من المواطنين والـمقيمين في كافة مناطق ومدن الـمملكة.



ولأول مرة أشركت الوزارة المستهدفين باللوائح في عملية مراجعتها وتطويرها للوصول إلى أفضل الحلول لمعالجة الملاحظات على اللوائح السابقة.



التحديثات الجديدة يُنتظر أن ترتقي بشكل كبير بجودة الغذاء المقدم للمستهلك؛ حيث يعد هذا التحديث النوعي هو الأول منذ أكثر من 15 عامًا، كما أنه ولأول مرة في تاريخ الوزارة تصدر أدلة للاشتراطات الغذائية تسهل على المستثمرين ممارسة عملهم. ومن الميزات الجديدة:

1. تحديث التعاريف وتوضيح المادة العلمية.

2. حصر الاشتراطات الصحية العامة لجميع الأنشطة في لائحة واحدة تحت مسمى (لائحة الاشتراطات الصحية العامة لمحلات إعداد وتجهيز وبيع المواد الغذائية وذات العلاقة بالصحة العامة).

4. إضافة أنشطة جديدة مثل: (نشاط تقطيع الخضار) إلى لائحة محلات بيع الخضار – و(نشاط تقطيع الدواجن) لمحلات بيع الدواجن – و(نشاط تقطيع وتتبيل اللحوم) إلى محلات بيع اللحوم.



5. تطوير لوائح جديدة وأدلة، وهي:

أ. لائحة محلات إعداد وتجهيز منتجات البيض.

ب. لائحة محلات إعداد وتجهيز وبيع اللحوم والدواجن ومنتجاتها.

ج. لائحة محلات تجهيز وبيع العصائر.

د. دليل الاشتراطات الصحية لدهون وزيوت القلي.

ه. دليل مؤشرات قياس أداء الرقابة الصحية.



6. دمج (لائحة المطاعم – لائحة المطابخ – الكافتيريات – الوجبات السريعة – المقاصف – البوفيهات - التقاطيع – المقاهي "كوفي شوب")؛ لتشابهها من حيث النشاط في لائحة واحدة تحت مسمى (لائحة الاشتراطات الصحية للمطاعم والمطابخ وما في حكمها).

7. دمج لائحتي محلات الحلاقة ومحلات مغاسل الملابس في لائحة واحدة تحت مسمى (لائحة الاشتراطات الصحية للمحلات ذات العلاقة بالصحة العامة).

8. دمج (لائحة المخابز الآلية والنصف آلية – أفران الخبز البلدي – أفران التميس – محلات القرصان) في لائحة واحدة تحت مسمى (لائحة المخابز).

10. دمج لائحتي محلات بيع الأسماك ومحلات معامل تجفيف الأسماك في لائحة واحدة تحت مسمى (محلات إعداد وتجهيز الأسماك).

11. إيقاف العمل باللوائح التالية وذلك لانتقال الإجراءات التنظيمية والتنفيذية والرقابية على هذه الأنشطة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء:

أ. لائحة مصانع الثلج.

ب. لائحة مصانع تعبئة مياه الشرب.

ج. لائحة محطات تقليل ملوحة المياه.

د. لائحة مصانع تعبئة وتغليف المواد الغذائية.

ه. لائحة مصانع المياه الغازية.

و. لائحة مصانع الألبان.

ز. لائحة مصانع العصائر.

ح. لائحة مصانع تعبئة التمور.

ط. لائحة مصانع البسكويت.

ي. لائحة مصانع الطحينة والحلاوة الطحينية.

ك. لائحة مصانع ومعامل الحلويات.

ل. لائحة مصانع زيوت الطعام.



الجدير بالذكر أن اللوائح رغم تطويرها وتحسينها اختصرت من ٥٣ إلى ٢٢.