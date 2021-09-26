بالصور.. نادي الإبل يسهم في الاحتفاء بيوم الوطن بعروض الإبل في الدرعية

تنافس حول التسمية باسم "السعودية" و"المملكة"

خطا نادي الإبل، خطوة فريدة من نوعها في المساهمة بالاحتفاء بيوم الوطن المجيد.

فقد رتب النادي تفاصيل عروض إحدى المنقيات الفريدة قطامات لمالكها عبدالمحسن البعيجان، الحائزة على نخبة النخبة في نسختها الرابعة، الحاصلة على المركز الأول في الفرديات و المراكز من الثالث حتى الخامس في النسخة الخامسة أمام الجمهور، ضمن فعاليات الاحتفاء باليوم الوطني في الدرعية.

وهي بمثابة التكريم لـ"البعيجان" على تفرّد منقيته وتحفيز للمتسابقين الآخرين للحضور في الاحتفالات القادمة وتكريم لجميع محبي الإبل في مشاركة نوادر المنقية في فعاليات الدرعية التي ستعرض أمام الجمهور، خلال الاحتفاء بيوم الوطن في الأعوام المقبلة.

وتعدّ هذه الخطوة الفردية مبادرة رائعة من رئيس نادي الإبل الشيخ فهد بن حثلين، في الاحتفاء بموروثنا العريق الإبل التي كانت تحمل الأبطال لتوحيد المملكة بقيادة الملك عبدالعزيز -طيب الله ثراه- وجنوده الأشاوس حتى توحدت المملكة العظمى.

كما كان لعروض الهجن ومرورها عبر مواقع الاحتفال بممرات وطرق الساحات المجهزة بالعروض بالدرعية رونق خاص، وهي تذكّر بماض تليد عاصره الآباء والأجداد في حياتهم الصحراوية قبل توحيد المملكة، وتعيد تاريخ لا يمكن أن ينسى وما بذله مؤسس المملكة الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن وجنوده من عمل بطولي في فتح الرياض وتوحيد المملكة على الخيل والإبل.

وفي هذا الإطار، بادر كثير من ملاك الإبل لإطلاق مبادرات للتعبير عن الولاء والطاعة للقيادة الرشيدة ومحبة الوطن، ومن ذلك احتفاء مالك النوادر فهد الشريع مالك صفر شمر، الحاصل على الإنجازات بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في الصياهد باليوم الوطني.

كما رفع التهاني للقيادة الرشيدة والشعب السعودي في صورة تعبر عن الولاء والمحبة للقيادة والوطن ضمن سياسة نادي الإبل في المشاركة بهذه المناسبة الوطنية العزيزة.

من جانبه، أعلن صاحب النخبة والبيرق بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل في نسخته الخامسة، فرحان بن نادر، الذي نفذ صفقتين من العيار الثقيل بمبلغ كبير جداً أطلق على إحداهما اسم "المملكة" والأخرى "السعودية" فرحة بيوم الوطن.

وكذلك قدم صاحب الإبل الوضح، طلق بن ظافي القحطاني، التهاني للقيادة الرشيدة مع عروض للمنقية.

وكذلك أطلق مالك مرعبات حنس أبا الخيل، عرض المنقية وقصيدة وطنية مع صورة العلم السعودي، تعبيراً عن المحبة والولاء للقيادة الرشيدة.

وكذلك المالك عبدالله بن عودة العصيمي، سمى إحدى بكاره التي ضمها للمنقية الحمر باسم "الدرعية" والأخرى "المملكة". إضافة إلى مقاطع خاصة لأصحاب المنقيات ترفع التهاني والمباركة بيوم الوطن للقيادة وللشعب.