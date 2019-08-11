فيديو صاعق.. ماذا شاهدت امرأة خلف زجاج شاشة مضخة الوقود؟

قالت: أردت أن أشارككم "المشهد المجنون"

صُعقت امرأة وهي تقف أمام الشاشة الرقمية الزجاجية لمضخة وقود؛ إذ كان ثعبان ينزلق خلف الزجاج، وقد كُتب على الشاشة "شكرًا للتسوق معنا اليوم".

وحسب صحيفة "الديلي ميل" البريطانية، وقع الحادث في محطة وقود مينت مارت بمدينة جاردنر في ولاية كانساس، عندما كانت السيدة هولي مالكاميس تملأ سيارتها بالغاز.

ونُقل عن مالكاميس قولها: "في البداية لم أكن متأكدة مما كان يتحرك على الشاشة، وعندما اقتربت من الشاشة، رأيت ثعبانًا ينزلق بين الشاشة والزجاج الخارجي للمضخة. ظننت أنها خدعة، ولكن تأكدت أنه حقيقي عندما فتح العمال المضخة، وأخرجوا الثعبان".

وقد نشرت مالكاميس فيديو الثعبان على صفحتها على موقع العلاقات الاجتماعية فيسبوك، وقالت: "لا أريد أن أتسبب في أي ضرر لمحطة الوقود أو أن أقوم بدعاية سيئة؛ إنني فقط أشارككم بمشهد مجنون". وأضافت: "يظهر الثعبان ضخمًا بسبب الزجاج، لكن عند إخراجه اكتشفت أنه أصغر كثيرًا مما يبدو".