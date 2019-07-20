موجز "سبق": 80 ألف أسرة تستفيد من "سكني".. و"نيوم" يطلق برنامج ابتعاثه المنتهي بالتوظيف

تعاون سعودي - أمريكي لوقف تهديدات إيران للملاحة.. وعملية نوعية ضد أهداف حوثية

كعهدها بمتابعتها الإخبارية الدقيقة على مدار الساعة، وضعت صحيفة "سبق" الإلكترونية قُرَّاءها في أجواء كل الأحداث المحلية والعالمية المهمة التي شهدها الأسبوع الماضي، موفرة لهم كل المعلومات المتعلقة بتلك الأحداث وتطوراتها لحظة بلحظة بالتزامن مع وقوعها، منها إعلان برنامج "سكني" استفادة 12.426 أسرة من المسجلين في قائمتَي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية خلال شهر يونيو الماضي فقط، ووصول إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرامج المتنوعة في النصف الأول من العام الجاري إلى 80.621 أسرة في مختلف مناطق السعودية، وإصدار مجلس الوزراء قرارًا يسمح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة بمقابل مالي، يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وكذلك إعلان شركة "نيوم" فتح باب التسجيل في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف.

ومن الأحداث المهمة التي نقلتها "سبق" لقرَّائها تدشين خدمة "الأحوال في الخارج"، التي تتيح إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين المقيمين خارج السعودية لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج، وصدور موافقة الملك على استقبال السعودية قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها، وذلك في سياق تصعيد إيران التوترات في الخليج العربي، وتزايد مخاطر تهديدها حرية الملاحة. وكذلك العملية النوعية لقوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، التي أسفرت عن تدمير خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ باليستية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صنعاء.

منصة صحة

واستهل الأسبوع أحداثه الأحد بإعلان "أرامكو" رفع أسعار البنزين، وذلك وفقاً لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه المعتمدة، وأطلقت وزارة الثقافة في اليوم نفسه أول مسابقة وطنية لتوثيق التراث الصناعي في المملكة، بجوائز تصل إلى نحو مليون ريال، ومشاركة مفتوحة لعموم المواطنين والمقيمين عبر الموقع الإلكتروني (engage.moc.gov.sa)، وفيما وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على اعتماد منصة "صحة" لمنح الإجازات المرضية لموظفي الدولة وربطها إلكترونياً مع وزارة الخدمة المدنية، التي ستقوم باعتماد الإجازات المرضية الصادرة من منصة صحة لموظفي الدولة، انطلقت في مركز التمارين الرئيس بمدينة الملك خالد العسكرية في المنطقة الشمالية، فعاليات "تمرين القائد المتحمس 2019"، الذي يجمع وحدات من القوات البرية الملكية السعودية مع نظيرتها الأمريكية.

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وتجاوباً مع الاهتمام باللائحة التعليمية الجديدة، أعلنت وزارة التعليم الاثنين استقبال استفسارات المعلمين حول اللائحة الجديدة عبر مركز تواصل؛ وذلك لقطع الطريق أمام المجتهدين في تفسير اللائحة التعليمية الجديدة، وفي إطار استعدادات الجهات الحكومية لاستقبال حجاج بيت الله الحرام، أعدت الهيئة العامة للموانئ خطة تشغيلية متكاملة؛ لاستقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين بحراً عن طريق ميناء جدة، وتوفير كل ما من شأنه راحتهم، كما عقدت هيئة تطوير منطقة مكة المكرّمة، حلقة نقاش لعرض الخطط التشغيلية لمنشأة الجمرات وقطار المشاعر المقدّسة، بمشاركة أكثر من 25 جهة حكومية قدمت خلالها 10 أوراق عمل، فيما دشنت الهيئة العامة للغذاء والدواء حملتها وبرامجها التوعوية، بتقديم طرق سلامة الأغذية ومأمونية الأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية لحجاج بيت الله الحرام بتسع لغات، في كلٍ من قطار الحرمين، وصالات قدوم الحجاج في مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز ، وحافلات نقل الحجاج.

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الخيارات السكنية

وفي آخر إحصاءاته، كشف برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان الاثنين عن استفادة 12,426 أسرة من المسجّلين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية من الخيارات السكنية والحلول التمويلية، التي يتيحها البرنامج، خلال شهر يونيو الماضي فقط، بينهم 4690 أسرة سكنت منازلها، موضحاً أنه بذلك وصل إجمالي الأسر التي استفادت من خيارات البرنامج المتنوعة في النصف الأول من العام الجاري إلى 80,621 أسرة في مختلف مناطق المملكة، مساء اليوم نفسه احتفل "سكني" بإنجازاته خلال النصف الأول من العام الجاري 2019، وذلك خلال ملتقى "سكني" الربع سنوي 2019"، الذي عُقِد في الرياض وشهد الإعلان عن تجاوز عقود التمويل العقاري المدعومة لأكثر من 100 ألف عقد، وتدشين وزير الإسكان لمركز سكني الشامل في الرياض، فيما أفادت وكالة "سبوتنيك" بأن روسيا والسعودية تجريان مباحثات حول إرسال رائد فضاء سعودي في رحلة قصيرة إلى الفضاء، إذ تتطلع الرياض لإطلاق بضعة أقمار صناعية صغيرة على متن صاروخ روسي حامل.

https://sabq.org/GbfZ3z

https://sabq.org/G7Qk9x

https://sabq.org/5HPGTy

وكشفت هيئة تقويم التعليم الثلاثاء عن عدم وجود رسوم لرخصة المعلم، موضحة من خلال صفحتها على "تويتر" أن الرسوم للاختبارين فقط (عام وتخصصي) بقيمة 150 ريالاً لكل اختبار، وبينما جدّد صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دعوته إلى أفراد المجتمع كافة؛ للاستفادة من البرامج التدريبية الإلكترونية والجلسات التفاعلية التي يوفرها برنامج المخيم الإلكتروني، لتزويدهم بالمعارف والمهارات اللازمة لاحتياجات سوق العمل، ‏‫أعلنت المباحث الإدارية، تخصيص وسائل تواصل لتلقي بلاغات جرائم الرشوة، تتمثل في هاتف مجاني وبريد إلكتروني ورقم فاكس، مؤكدة أنها الجهة المختصة بتلقي بلاغات جرائم الرشوة.

https://sabq.org/C93Lbj

https://sabq.org/PBN65K

https://sabq.org/Nq56Xh

مبتعثو نيوم

وأثناء جلسته الأسبوعية الثلاثاء أصدر مجلس الوزراء مجموعة من القرارات المهمة منها، السماح للأنشطة التجارية بالعمل لمدة 24 ساعة، بمقابل مالي يحدده وزير الشؤون البلدية والقروية، وفقاً للاعتبارات التي يقدرها، كما يحدد الأنشطة التجارية التي لا يسري عليها هذا المقابل، بحسب ما تقتضيه المصلحة العامة أو طبيعة تلك الأنشطة، وقرر المجلس أيضاً نقل المهمات المتعلقة بإقامة وتنظيم فعاليات المهرجان الوطني للتراث والثقافة "الجنادرية"، من وزارة الحرس الوطني إلى وزارة الثقافة، وفي اليوم نفسه أعلنت شركة "نيوم" عن فتح باب التسجيل والقبول في المرحلة الأولى من برنامجها الخاص للابتعاث الخارجي المنتهي بالتوظيف، الذي يستهدف أبناء المجتمع المحلي لمنطقة نيوم وضباء وحقل من كلا الجنسين.

https://sabq.org/7TKrjB

https://sabq.org/fHRxmd

ونشرت وزارة الصحة، الأربعاء مسودة لائحة نظام مزاولة المهن الصحية، ودعت المهتمين لمشاركة آرائهم حول اللائحة، وفي اليوم نفسه وبقيمة تجاوزت 3,1 مليار ريال، دشّن الأمير خالد الفيصل، مستشار خادم الحرمين الشريفين، أمير منطقة مكة المكرّمة، ورئيس لجنة الحج المركزية، عدداً من المشاريع المائية بمكة المكرّمة والمشاعر المقدّسة، وفيما أعلنت وزارة التعليم أسماء المعلمين والمعلمات المحسنة مستوياتهم، والبالغ عددهم 7371 معلماً ومعلمة إلى المستويين الخامس والسادس، بعد أن وجه وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ بتحسين مستويات 7371 معلماً ومعلمة من شاغلي الوظائف التعليمية، ونقلهم إلى المستويين الخامس السادس، دشن الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية، خدمة "الأحوال في الخارج" المتمثلة في تقديم خدمة " إصدار وتجديد بطاقة الهوية الوطنية" للمواطنين المقيمين خارج المملكة لغرض الدراسة أو العمل أو العلاج.

https://sabq.org/RbGK2z

https://sabq.org/ymks6D

https://sabq.org/Wp9xbX

https://sabq.org/GmXhKZ

الحدائق العالمية

وبناءً على ما عرضه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ووجّه الملك سلمان الخميس، باستكمال وتنفيذ مشروع حدائق الملك عبدالله العالمية في مدينة الرياض بوصفه مشروعاً واحداً متكاملاً دون تجزئته إلى مراحل؛ لإعادة المشروع لمساره الطبيعي، وتوفير جميع متطلباته ليقام وفق الدراسات والتصاميم التي أعدتها أمانة منطقة الرياض، كما نشرت وزارة العدل عبر برنامج "تعريف"، انفوغرافيك يبين الإجراء النظامي الواجب على الشركات والمؤسسات والأفراد في حال تغيب العامل الوافد عن العمل يومين دون اسباب أو انفكاكه عن العمل.

https://sabq.org/m9x5sq

https://sabq.org/mjvCBq

ورفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الجمعة، الجزء السفلي من كسوة الكعبة المشرّفة بمقدار ثلاثة أمتار تقريباً، وتغطية الجزء المرفوع بإزار من القماش القطني الأبيض بعرض مترين تقريباً من الجهات الأربع، بينما كشفت المديرية العامة للجوازات أن عدد الحجاج القادمين لأداء مناسك الحج من الخارج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية يوم أمس، بلغ 467.854 حاجاً، وفي اليوم نفسه، شيّعت جموع غفيرة في مكة المكرمة، عصراً جثمان المبتعث السعودي غريق شلالات نياجرا قاسم عداوي، الذي فقد أثناء رحلة عائلية انتهت بوفاته غريقاً قبل عدة أيام، وذلك بعد وصول الجثمان صباحاً إلى حدة قادماً من أمريكا، عقب نقله من كندا إلى نيويورك.

https://sabq.org/QG4X9m

https://sabq.org/htMP4R

https://sabq.org/CMqy5g

وبعد أن أثار استياء المعلمين وسخريتهم، أعلنت وزارة التعليم اليوم (السبت) صدور توجيه وزير التعليم بإيقاف العمل بالتعميم المتضمن تشكيل لجنة للسلامة المرورية في المدارس، ومراجعة المهام الموكلة لها، بما يضمن عدم إشغال المعلمين والمعلمات بما ليس من اختصاصهم، وفيما حذّرت وزارة الحج والعمرة، المواطنين والمقيمين من التعامل مع شركات الحج غير المدرجة في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، ودعت للإبلاغ عن شركات الحج الوهمية، أعلن الاتحاد السعودي للهجن عن إطلاق فعاليات مهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثانية في 29 ذي القعدة الجاري في حديقة الملك فيصل بالطائف.

https://sabq.org/PMhJ3s

https://sabq.org/TkjWDX

https://sabq.org/xw9NhY



توترات الخليج

وعلى صعيد الأحداث الدولية، وبعد طول ترقب داخل السودان وخارجه، وقّع المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، الأربعاء على الاتفاق السياسي الذي ينظم تقاسم السلطة بينهما خلال السنوات الثلاث المقبلة، ويشمل الاتفاق 22 بنداً تستعرضها 6 فصول، تنص على "المبادئ المرشدة"، و"الترتيبات الانتقالية" و"المجلس التشريعي"، و"لجنة التحقيق"، و"مهام المرحلة الانتقالية"، و"المساندة الإقليمية والدولية"، وبينما ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس أن مسؤولين أمريكيين سيُطلعون أعضاء من السلك الدبلوماسي في واشنطن على مبادرة جديدة لتعزيز حرية الملاحة والأمن البحري حول مضيق هرمز، نصحت سفارة السعودية في تركيا الرعايا السعوديين، بالحرص على التعامل مع شركات تأجير السيارات العالمية المعروفة، وتجنب استئجار سيارات من أشخاص أو مكاتب غير معتمدة.

https://sabq.org/DrKnbq

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https://sabq.org/hSHpDC

وفي تطور لافت وخطير، احتجز الحرس الثوري الإيراني، الجمعة، ناقلة نفط بريطانية أثناء مرورها في مضيق هرمز، وأكدت بريطانيا احتجاز إيران سفينة، ترفع علم بريطانيا، وأخرى ترفع علم ليبيريا، في مضيق هرمز، واصفة ذلك بالأمر غير المقبول، وبعد الحادثة بساعات قليلة صدرت موافقة الملك على استقبال المملكة قوات أمريكية لرفع مستوى العمل المشترك في الدفاع عن أمن المنطقة واستقرارها.

https://sabq.org/y46L9J

https://sabq.org/jGCRL8

https://sabq.org/WMZ84J

وتوج المنتخب الجزائري ليلة السبت بثاني لقب إفريقي في تاريخه بعد انتظار دام 29 عامًا؛ وذلك عقب فوزه على منتخب السنغال بهدف دون رد في الدور النهائي لكأس أمم إفريقيا بمصر على ملعب القاهرة الدولي، وفجر اليوم نفسه نفذت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن عملية عسكرية نوعية دمرت خمسة مواقع دفاع جوي وموقع تخزين صواريخ بالستية تابعة لميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة صنعاء، وفي خضم التوترات المتصاعدة فوق مياه الخليج أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، تطويرها عملية بحرية في الخليج أطلقت عليها اسم "الحارس"؛ تهدف إلى ضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في المنطقة.

https://sabq.org/DxcC6k

https://sabq.org/vPjWzZ

https://sabq.org/XVMhnp