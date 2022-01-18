أهالي تثليث يشكون تعطل الصرافات الآلية المخصصة للمركبات وخلوها من النقود

طالبوا بالتشديد على إدارات البنوك بصيانتها صيانة دورية وتغذيتها بصفة مستمرة

شكا عددٌ من أهالي محافظة تثليث تعطُّل أجهزة الصرّاف الآلي الخاصة بالمركبات الآلية، وخلوها من النقود، مؤكدين تكرار معاناتهم بشكل دائم.

وقال المواطن محـمد القحطاني لـ"سبق": إنها أزمة نعانيها وتتكرّر كل وقت فالصرافات الآلية المخصصة للمركبات بالمحافظة دائمًا تتوقف عن العمل بسبب خلوها من النقود، ما يضطر كبار السن إلى النزول من المركبات مشيًا للبحث عن صرافات في البنوك أو في الأماكن العامة.

وطالب القحطاني الأهالي الجهات المعنية بالنظر في وضع هذه الصرافات، والتشديد على إدارات البنوك بالاهتمام بها، وصيانتها صيانة دورية، وتغذيتها بصفة مستمرة، لكي يستطيعوا الاستفادة منها، بكل راحة ويسر وإيجاد الكثير من الصرافات الآلية على الطرق والشوارع المهمة للاستفادة منها بشكل أفضل وعدم تكرار مثل هذه الأمور من تعطل الصرافات أو خلوها من النقود.