5 ألوان تنصح بها "دهانات الجزيرة" للغرف الصغيرة لتبدو أكثر اتساعاً

بوجود عوامل مساعدة في معرفة اللون المناسب للمساحات المحدودة

الألوان علم بحد ذاتها لتأثيرها الكبير على المكان والانطباع الذي يصلنا منه، وكيفية اختيار الألوان وتنسيقها مع ألوان أخرى له دور جوهري في تغيير مظهر الغرفة بالكامل، وهنا تبرز أهمية تناول الألوان والتكنيكات التي تجعل المساحة الصغيرة تبدو أكثر اتساعاً، ومن المعروف بأن أكثر الأمور تحدياً في عالم التصميم هو تصميم المساحات الصغيرة، وقد يفكر المصمم عدة مرات قبل اختيار الأثاث المناسب لهذه المساحات لأنه محدود بخيارات قليلة ويجب أن يكون انتقائياً وذكياً في اختيارها، ولكن ماذا عن الألوان؟

هناك عوامل كثيرة تساعد في معرفة اللون المناسب لمساحتك الصغيرة، مثل اتجاه النوافذ فيها، فإذا كانت باتجاه يدخل فيه ضوء الشمس بكثافة عالية فالأفضل اختيار ألوان غامقة، أما إذا كان دخول إشعاع الشمس أقل فالأفضل استخدام الألوان الفاتحة، ودخول إضاءة الشمس إلى الغرفة يفعل العجائب في جمالية المكان بالإضافة إلى جوانبه الإيجابية الصحية والنفسية.

وينصح المختصون بالألوان في شركة "دهانات الجزيرة" عملاق صناعة الدهانات والألوان عالية الجودة والحلول الإنشائية في السعودية والشرق الأوسط وشمال أفريقيا بخمسة ألوان تساعد على زيادة مساحة الغرفة وجعلها أكثر اتساعاً هي "الأبيض، والرمادي الفاتح، والوردي المطفي، والأسود الناعم، والبحري الغامق".

اللون الأبيض:

بطبيعة الحال من أكثر الألوان استخداماً وبساطة هو اللون الأبيض، فهو يجعل المساحة تبدو أكبر من مساحتها الحقيقية، كما أنه من أكثر الألوان العاكسة لضوء الشمس خصوصاً إذا كان المكان مغموراً بالإضاءة الطبيعية.

استخدم هذا اللون في المساحة المواجهة للجنوب.

الرمادي الفاتح:

للأشخاص الذين لا يحبذون استخدام اللون الأبيض لكنهم ما زالوا يرغبون بلون فاتح للغرفة فاللون الرمادي هو الخيار الأنسب لهم، ويفضل عند استخدام اللون الرمادي التقليل بقدر الإمكان من التفاصيل الديكورية لإبراز جماله وفخامته، واستخدام الديكورات باللون الأبيض لعدم تشتيت تباين الألوان، ويعتبر الرمادي من الألوان التي تشعرك باتساع المساحة ومن الممكن اعتباره أحد أفضل ألوان دهانات غرف النوم الضيقة.

الوردي المطفي:

إضافة اللون الوردي على المساحة الصغيرة يضيف إليها بهجة مختلفة، ويفضل استخدام هذا اللون في المساحات التي تدخل عليها الإضاءة الطبيعية بشكل كافٍ، وإذا أردنا إضافة ألوان تكاملية مع هذا اللون فأفضل الألوان هو البيج والرملي.

استخدم هذا اللون في المساحة المطلة على الجهة الشرقية.

الأسود الناعم:

في المساحات التي تخترقها الإضاءة الطبيعية بكثافة فإن اللون الأبيض لا يعتبر الخيار الأنسب لك، وبدلا من ذلك يفضل استخدام اللون الأسود المطفي أو اللون الفحمي ليعطي طابعاً دافئاً ومظهراً مميزاً، خصوصاً إذا كانت قطع الأثاث والديكور متناسقة مع هذا اللون.

يفضل استخدامه في المساحات ذات الواجهة الجنوبية.

البحري الغامق:

في المساحات ذات الإضاءة الطبيعية العالية، يمكن أن تخلق الألوان البحرية العميقة بعداً مثيراً وفخماً في الوقت ذاته.

ومن النصائح عند استخدام لون البوية هذا أن يتم إضافة قطع أثاث ذات حجم كبير وبنفس اللون وبدون حواف ليكون لديك بعد بصري متناسق، وينصح باستخدام هذا اللون في المساحات التي تحتوي على خزائن مثل المخازن والمكتبات.

استخدم هذا اللون في الأماكن ذات الإضاءة الطبيعية الساطعة.

ويمكن تجربة الألوان على أي من المساحات المتاحة في موقع "دهانات الجزيرة" على الانترنت باستخدام محاكي الألوان والذي يعطيك تصوّراً حقيقياً عن اللون خلال فترتي النهار والليل.