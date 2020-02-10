أمير الجوف يتفقد مراكز محافظة القريات ويوجه بتقديم أفضل الخدمات للمواطنين

دعا للوقوف على حاجاتهم والاستماع لمطالبهم واستقبل عددًا من المسؤولين

وجه أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز، جميع المسؤولين ورؤساء مراكز الإمارة بتقديم أفضل الخدمات لساكني المراكز وقراها، والوصول إليهم والوقوف على احتياجاتهم والاستماع لمطالبهم واقتراحاتهم.

جاء ذلك خلال زيارته لعدد من المراكز التابعة لمحافظة القريات اليوم، ضمن زيارته التفقدية للمحافظة ومراكزها.

والتقى الأمير فيصل بن نواف، خلال الزيارة رؤساء المراكز والأهالي، مستمعاً لمطالبهم واحتياجاتهم، مؤكداً أنها تحظى باهتمامه ومتابعته الشخصية، كما شملت جولة أمير الجوف مركز الوادي ومركز الناصفة، ومركز قليب خضر، ومركز العيساوية.



ورافق أمير الجوف خلال الزيارات، وكيل إمارة الجوف حسين بن محمد بن عبدالله آل سلطان، ومحافظ القريات عبدالله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية وكيل محافظ القريات المكلف المهندس حبيب بن محمد عبدالصمد.



واستقبل أمير منطقة الجوف الأمير فيصل بن نواف بن عبد العزيز، بصالة الاستقبال في المركز الحضاري بمحافظة القريات، جموعًا من المواطنين والمسؤولين، وعددًا من القضاة ومديري الإدارات الحكومية من مدنيين وعسكرين بالمحافظة، الذين قدِموا للسلام على سموه خلال زيارته التفقدية للمحافظة والتي يقوم بها هذه الأيام.



وقد استمع الأمير فيصل بن نواف خلال الاستقبال لمطالب واقتراحات المواطنين التي تحظى باهتمامه.



وحضر الاستقبال وكيل إمارة منطقة الجوف حسين بن محمد بن عبد الله آل سلطان، ومحافظ القريات عبد الله بن صالح الجاسر، ووكيل الإمارة المساعد للشؤون التنموية المهندس حبيب بن محمد عبد الصمد، ورؤساء المراكز التابعة.

