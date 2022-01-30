"ماكرون" يطالب إيران بإظهار نهج بناء في مفاوضات "النووي" وتنفيذ كامل التزاماتها

دعا "رئيسي" إلى تسريع الجهود لتحقيق تقدم

طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي، خلال اتصال هاتفي، بضرورة أن تبرهن إيران على نهج بنّاء في مفاوضات الاتفاق النووي، وتعود إلى التنفيذ الكامل لالتزاماتها، بحسب ما أعلن قصر الإليزيه، اليوم (الأحد).

وأفادت الرئاسة الفرنسية في بيان نقلته "فرانس 24"، بأنه بالنسبة للاتفاق النووي عام 2015، فإن "ماكرون" أكد قناعته بأن حلاً دبلوماسيًا يبقى ممكناً وواجباً، وطالب "رئيسي" بضرورة تسريع الجهود من أجل تحقيق تقدم في المفاوضات حول الاتفاق النووي مع إيران.

وأضافت أن "ماكرون" شدد على أن أي اتفاق سيتطلب التزامات واضحة وكافية من جميع الأطراف، تعمل فرنسا من أجلها مع كل الأطراف".