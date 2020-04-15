المدينة المنورة تسجل المركز الأول في عدد الإصابات اليوم.. بـ109 حالات

ليصبح عدد الحالات المسجلة 829 منها 31 حالة وفاة

سجلت المدينة المنورة هذا اليوم المركز الأول في عدد الإصابات بعد تسجيلها 109 حالات إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، فيما سجّلت حالتي وفاة، ليصبح عدد الحالات المسجلة 829 حالة منها 31 حالة وفاة، و11 حالة شفاء.

كما سجلت محافظة ينبع أربع حالات جديدة، ليصبح إجمالي عدد الحالات 25 حالة، لتكون الأولى بين محافظات المدينة المنورة.

وتأتي محافظة الحناكية في المركز الثاني بحالتي إصابة، فيما سجلت محافظة العلا حالة وحدة، وجميع الحالات بمحافظتي الحناكية والعلا سجلت وأعلنت في وقت سابق.

ووفقاً لوزارة الصحة فإن عدد المصابين في منطقة المدينة المنورة بلغ 966 حالة منها 924 حالة نشطة، كما أن الحالات الأخرى منها 31 حالة وفاة و11 حالة شفاء.