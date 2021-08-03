إطلاق حملتي "رب اجعل هذا بلداً آمناً" و"الخوارج شرار الخلق" في 19 مستشفى بالرياض

بالتعاون بين "الأمر بالمعروف" والتجمع الصحي الأول عبر الشاشات الإلكترونية في المباني

شارك فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض بالحملة التوعوية "ربِّ اجعل هذا البلد آمناً" و"الخوارج شرار الخلق"، بالتعاون مع إدارة التواصل المؤسسي في تجمع الرياض الصحي الأول، وذلك عبر الشاشات الإلكترونية في مباني المستشفيات والمراكز الصحية التابعة لها.

وتهدف الحملة التي دشّنها أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، وتحظى بمتابعة الرئيس العام الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، إلى تعزيز الأمن الفكري والانتماء واللحمة الوطنية، حيث تضمنت الحملة الدعوة للتحذير من أفكار الخوارج وتعرية منهجهم التكفيري الضال.

وتأتي هذه الحملات التوعوية التي نشرت محتواها في جميع المرافق لـ19 مستشفى بوسط وجنوب وغرب مدينة الرياض والمحافظات التابعة للتجمع الصحي الأول، تفعيلاً للشراكات بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة الرياض والجهات الحكومية والأهلية بالمنطقة، فيما يخدم الوطن والمواطن والمقيم.

وأبان مدير عام فرع الرئاسة العامة بمنطقة الرياض عبدالله بن محمد الشبانات أهمية التعاون الملموس الذي أبرزته الشراكات على جميع الوسائل التقنية والإعلامية، وذلك تحصيناً للفرد والمجتمع من خطر الفرق والجماعات الإرهابية، وترسيخاً للمفهوم الصحيح في السمع والطاعة على منهج أهل السنة والجماعة المأخوذ من الكتاب والسنة.