"كان أقل مرحًا من المعتاد".. الرئيس الفرنسي يكشف أجواء محادثاته مع "بوتين"

"ماكرون" أشار إلى أنها هدفت إلى خفض التصعيد في أوكرانيا

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، عن أن جو التوتر كان ملموسًا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في العاصمة الروسية موسكو، حول الوضع في أوكرانيا.

وفي تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "ماكرون": "لقد كان الرئيس بوتين أمس أقل مرحًا من المعتاد، وكان التوتر ملموسًا".

وبين أن الهدف من زيارته إلى روسيا بشأن ضرورة خفض تصعيد الصراع في أوكرانيا وفتح آفاق جديدة، قد تحقق بالنسبة له.

وأضاف أن هذا الهدف تحقق بالنسبة لي، وفرنسا عززت من مصداقيتها.