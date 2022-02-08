"كان أقل مرحًا من المعتاد".. الرئيس الفرنسي يكشف أجواء محادثاته مع "بوتين"

"ماكرون" أشار إلى أنها هدفت إلى خفض التصعيد في أوكرانيا

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، عن أن جو التوتر كان ملموسًا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في العاصمة الروسية موسكو، حول الوضع في أوكرانيا.

وفي تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "ماكرون": "لقد كان الرئيس بوتين أمس أقل مرحًا من المعتاد، وكان التوتر ملموسًا".

وبين أن الهدف من زيارته إلى روسيا بشأن ضرورة خفض تصعيد الصراع في أوكرانيا وفتح آفاق جديدة، قد تحقق بالنسبة له.

وأضاف أن هذا الهدف تحقق بالنسبة لي، وفرنسا عززت من مصداقيتها.

1

08 فبراير 2022 - 7 رجب 1443 05:30 PM

"ماكرون" أشار إلى أنها هدفت إلى خفض التصعيد في أوكرانيا

"كان أقل مرحًا من المعتاد".. الرئيس الفرنسي يكشف أجواء محادثاته مع "بوتين"

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

0 256

كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم "الثلاثاء"، عن أن جو التوتر كان ملموسًا خلال محادثاته مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس في العاصمة الروسية موسكو، حول الوضع في أوكرانيا.

وفي تصريحات نقلتها قناة "بي إف إم" الفرنسية، قال "ماكرون": "لقد كان الرئيس بوتين أمس أقل مرحًا من المعتاد، وكان التوتر ملموسًا".

وبين أن الهدف من زيارته إلى روسيا بشأن ضرورة خفض تصعيد الصراع في أوكرانيا وفتح آفاق جديدة، قد تحقق بالنسبة له.

وأضاف أن هذا الهدف تحقق بالنسبة لي، وفرنسا عززت من مصداقيتها.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022