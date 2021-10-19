ضبط 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل في حملات تفتيشية لـ"عمل الدمام"

أتم زيارة 60 منشأة تمارس أنشطة مختلفة

نفذ مكتب عمل الدمام حملة أمنية مشتركة مساء الاثنين الماضي، بمشاركة شرطة المنطقة الشرقية ممثلة في شعبة الضبط الإداري، ووزارة التجارة، والبلدية، ووزارة النقل، شملت منشآت تجارية متفرقة بالدمام، للتأكد من التزام أصحاب الأعمال والعاملين بنظام العمل واللوائح والقرارات المنظمة للسوق، وأسفرت هذه الحملات عن ضبط 35 مخالفة لنظام الإقامة والعمل وزيارة ٦٠ منشأة مختلفة الأنشطة.

وبيّن مدير عام فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة الشرقية عبدالرحمن بن فهد المقبل "المخالفات التي ضبطت من الفرق التفتيشية تمثلت بمخالفات التوطين المتعلقة بالمهن التي يحظر على غير السعوديين العمل بها، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق هؤلاء المخالفين، وكذلك مخالفات المادة 39 التي يحظر العمل بها لدى غير صاحب العمل أو يعمل لحسابه الخاص، ومخالفات المادة 15 التي يعمل بها العامل على غير مهنته، ومخالفات المادة 14 التي يقوم العامل بالعمل من دون الحصول على رخصة عمل".

وبدوره أثنى المقبل على الجهود المبذولة من قبل مكتب عمل الدمام ومن قبل إدارة الرقابة بالمكتب والفرع.

وأضاف المقبل: "هذه الحملات تأتي ضمن خطة مكتب عمل الدمام لتنفيذ قرارات سعودة المهن وتوطينها وتوطين القطاعات الأخرى ومخالفي نظام الإقامة، والتأكد من التقيد بالأنظمة لجميع القطاعات والأنشطة وعدم التهاون في تطبيق الأنظمة واللوائح على المخالفين".