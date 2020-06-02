أمانة "التعاون الإسلامي" تستأنف عملها

وسط حزمة إجراءات احترازية متكاملة

استأنفت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي والأجهزة المتفرعة عنها داخل محافظة جدة، عملها في مقارها، بناءً على توجيهات الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين، واسترشاداً بالقرارات التي صدرت مؤخراً في المملكة العربية السعودية، دولة المقر، التي تنظم العمل في ظل جائحة كورونا المستجد.

ومن المقرر أن يحضر 50% من عدد موظفي الأمانة العامة في الأسبوع الأول من شهر يونيو الجاري، بينما يعمل البقية بتقنية الاتصال عن بعد، على أن ترتفع النسبة إلى 75% في الأسبوع الثاني، وينتظم العمل بصورته الكلية في 14 يونيو الجاري.

وباشرت الأمانة العامة في اتخاذ الإجراءات الاحترازية المطلوبة من قبل الموظفين عبر قياس درجات الحرارة على بوابات ومداخل مقر الأمانة العامة، والحرص على ارتداء منتسبي الأمانة العامة الكمّامات، بالإضافة إلى توفير المطهرات في أرجاء المبنى كافة، وتعقيمه بشكل دوري، كما منعت الأمانة العامة التجمعات داخل المبنى، وتوقفت عن استقبال الضيوف لحين انتهاء الجائحة.

وأكدت الأمانة العامة أن هذه الإجراءات الاحترازية المؤقتة والقيود المعمول بها، تهدف إلى حماية بيئة العمل من خطورة انتقال العدوى، مشيرة إلى أنها في كامل جهوزيتها لأداء مهامها في خدمة الدول الأعضاء من خلال تقنية الاتصال المرئي والاجتماعات الافتراضية والمراسلات التي كان يجري بعضها قبل الجائحة، فيما زاد العمل عليها عن بُعد، وتم تطبيقها بالفعل طوال فترة الحظر.