ابتداءً من اليوم.. أرامكو السعودية تعلن مراجعة أسعار منتجي الديزل والإسفلت

مراجعة بشكل سنوي وفقًا لإجراءات الحوكمة

أعلنت أرامكو السعودية بأن تطبيق تعديل أسعار منتجي الديزل، والإسفلت، سيكون ابتداءً من 27 جمادى الأولى 1443هـ الموافق 31 ديسمبر 2021م، ويمكن لملاك المحطات، وللمستهلكين متابعة تحديث الأسعار عبر موقع أرامكو السعودية على الرابط:

https://www.saudiaramco.com/ar/creating-value/products/retail-fuels

يشار إلى أن الأسعار المحلية لمنتجي الديزل، والإسفلت، سيتم مراجعتها بشكل سنوي وفقًا لإجراءات حوكمة تعديل أسعار منتجات الطاقة والمياه.